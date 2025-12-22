Seagate Technology Holdings Aktie - Kurs auf Talfahrt - 22.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Seagate Technology Holdings Aktie. Sie fällt um -6,65 % auf 239,48€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute bei der Seagate Technology Holdings Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Seagate Technology Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +35,54 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +2,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Seagate Technology Holdings auf +206,00 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,77 % 1 Monat +24,01 % 3 Monate +35,54 % 1 Jahr +208,69 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,07 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.