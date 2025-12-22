Gerresheimer verzichtet auf Bill-and-Hold - Korrekturbedarf überschaubar
- Gerresheimer ändert Bilanzierungspraxis 2025.
- Keine Umsätze aus Bill-and-Hold-Vereinbarungen mehr.
- Anleger zeigen sich erleichtert über Korrekturen.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer ändert im Zuge einer Prüfung durch die Finanzaufsicht Bafin seine Bilanzierungspraxis. Das Unternehmen werde im Konzernabschluss 2025 keine Umsätze aus neuen Bill-and-Hold-Vereinbarungen berücksichtigen und auch zukünftig auf diese Praxis verzichten, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Anleger reagierten erleichtert, auch weil die notwendigen Korrekturen früherer Geschäftsjahre überschaubar sind./he/bek
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 28,10 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 958,83 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -9,68 %/+22,83 % bedeutet.
Erstaunlich ist, dass der Hersteller für vorfüllbare Spritzenkomponenten (Gerresheimer) mehr abgestraft wird als der Hersteller des Wirsktoffes (Novo Nordisk und Eli Lilly). Letztere werden ja verklagt, wegen angeblicher Erblindung bei Nutzung der Abnehmspritze.