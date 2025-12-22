Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.12.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.437,18USD pro Feinunze und notiert damit +2,26 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,50USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,04 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,23USD und verzeichnet ein Plus von +1,21 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,68USD und verzeichnet ein Plus von +2,10 %.