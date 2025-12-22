Gerresheimer verzichtet auf Bill-and-Hold - Korrektur überschaubar

@Emiliano_Zapata





Es neigt sich ja dem Jahresende zu, ich kann Dir folgendes versöhnliche Angebot für 2026 machen, damit sich die Situation hier im Forum auch entspannt.





Wenn ich oder jemand anderes berichtigte und sachlich vorgetragene Kritik an Deinen Ausführungen äußern sollte, wäre es schön, wenn Du diese einfach mal annehmen könntest und nicht (jetzt wirklich nicht böse gemeint ) Dich versucht aus der Nummer wie ein Politiker zu winden mit Nebelkerzen oder Endlosdiskussionen.





Ich bin ebenso nicht perfekt und von Dir erwartet auch niemand, dass immer alles stimmen muss. Aber die große Bitte: Wenn man Dich kritisiert und zwar sachlich und fachlich, dann nehme das doch bitteschön auch einfach mal an. Nicht mehr und nicht weniger. Ich zähle die ganzen Beispiele nun nicht mehr auf.





Dass ich dann teils, weil es einfach ausuferte, den Weg der Polemik mit habe einfließen lassen, war sicher auch nicht förderlich, aber irgendwann, wenn man mit sachlichen und fachlichen Argumenten nicht mehr durchkommt, weil der andere alles zerredet und ablenkt, Du weißt schon, dann gleitet man einfach ab.





Also lass uns diesen Frieden zum Wohle der Forenkultur schließen. Wir hatten es schonmal versucht, es hat leider aus besagten Gründen nicht geklappt, aber der Jahreswechsel könnte ein schöner neuer Anlass sein. Im Gegenzug verzichte ich auch natürlich gänzlich auf Polemik.





Ich meine diese Zeilen ernst und würde mich freuen, wenn Du es annimmst und auch beherzigst.





Ein schönes 4. Adventswochenende in die Runde





Euer Prof, der heute Abend darauf anstößt, dass Gerresheimer einer der Aktien-Gewinner 2026 wird 🍷😉







