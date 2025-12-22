Bund-Future fällt auf den tiefsten Stand seit März

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent auf 126,94 Punkte. Zeitweise war der Bund-Future mit 126,75 Punkten auf den tiefsten Stand seit März gefallen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,91 Prozent. Auch dies ist der höchste Stand seit März.

Bei den 30 Jahre laufenden Staatsanleihen zog die Rendite zwischenzeitlich bis auf 3,535 Prozent an. Dies war der höchste Stand seit 2011. Anfang des Jahres lag die Verzinsung der 30-Jährigen noch bei rund 2,6 Prozent; Ende 2021 hatte die Rendite sogar noch im negativen Bereich gelegen.