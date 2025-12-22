    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Der Börsen-Tag

    DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen und Tech-Werte ziehen davon

    Zwischen verhaltenem DAX, starken Nebenwerten und freundlicher Wall Street: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt wachstumsorientiertes Marktbild.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die US- und Nebenwerte-Indizes. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 24.272,49 Punkten und liegt mit -0,05 Prozent leicht im Minus. Damit tritt der Bluechip-Index nahezu auf der Stelle und kann sich dem schwächeren Trend einzelner Schwergewichte nicht vollständig entziehen. Deutlich freundlicher präsentieren sich die übrigen deutschen Indizes: Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, steigt um 0,19 Prozent auf 30.402,11 Punkte. Noch stärker zeigt sich der SDAX mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 16.812,02 Punkte. Die größten Gewinne unter den deutschen Indizes verzeichnet der TecDAX: Der Technologieindex legt um 0,83 Prozent auf 3.591,20 Punkte zu und profitiert damit von der anhaltenden Stärke im Technologiesektor. Auch an der Wall Street überwiegen die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,46 Prozent auf 48.363,67 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt sogar um 0,58 Prozent auf 6.873,10 Punkte zu und signalisiert eine insgesamt robuste Stimmung am US-Aktienmarkt. Im Vergleich zeigt sich damit: Während der DAX als deutscher Leitindex leicht schwächelt, entwickeln sich Nebenwerte und Technologietitel in Deutschland deutlich besser. In den USA dominieren ebenfalls die Käufer, wobei der S&P 500 als Marktbreite den Dow Jones leicht übertrifft. Insgesamt wirkt das Marktumfeld freundlich, mit einem klaren Schwerpunkt auf wachstums- und technologieorientierten Werten.

    DAX Topwerte

    Infineon Technologies führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.57% an, gefolgt von GEA Group mit 0.97% und Münchener Rück, das um 0.94% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnete Bayer einen Rückgang von 1.21%, während MTU Aero Engines um 1.22% fiel. Commerzbank war mit einem Minus von 2.05% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht TeamViewer mit einem Anstieg von 3.29% hervor, gefolgt von TUI mit 2.61% und AIXTRON, das um 2.48% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX zeigen Stroeer mit einem Rückgang von 2.03%, Hugo Boss mit -2.18% und PUMA, das um 2.45% fiel.

    SDAX Topwerte

    SMA Solar Technology führt die SDAX-Topwerte mit einem beeindruckenden Anstieg von 4.41% an, gefolgt von Gerresheimer mit 2.97% und Medios, das um 2.95% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX umfassen Salzgitter mit -1.98%, Friedrich Vorwerk Group, das um 3.01% fiel, und Kloeckner, das mit einem Rückgang von 4.83% den größten Verlust verzeichnete.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls von SMA Solar Technology mit 4.41%, TeamViewer mit 3.29% und Infineon Technologies mit 2.57% geprägt.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen SILTRONIC AG mit einem Rückgang von 0.95%, Ottobock mit -1.15% und CANCOM SE, das um 1.82% fiel.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 2.04%, gefolgt von Chevron Corporation mit 1.43% und Sherwin-Williams, das um 1.35% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones umfassen 3M mit -1.10%, Walmart mit -1.16% und Nike (B), das um 1.94% fiel.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Constellation Brands (A) mit einem Anstieg von 5.50% hervor, gefolgt von Stanley Black & Decker mit 4.52% und First Solar, das um 4.47% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen Molson Coors Beverage Registered (B) mit einem Rückgang von 2.03%, Lamb Weston Holdings mit -2.12% und Dollar Tree, das um 2.54% fiel.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
