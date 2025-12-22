Wirtschaft
Dax kaum verändert - wenig Dynamik vor Weihnachtstagen
Foto: adobe.stock.com
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat sich der Dax kaum verändert. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.283 Punkten berechnet, nur ein paar Punkte weniger als am vorherigen Handelstag.
Zuwächse konnten unter anderem die Aktien von Infineon, Fresenius und Zalando verzeichnen. Am anderen Ende der Kursliste fanden sich dagegen die Commerzbank, Eon und RWE wieder.
"Die Marktteilnehmer halten sich kurz vor dem Jahresende zurück und stehen derzeit an den Seitenlinien", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Das Handelsvolumen ist stark rückläufig und die Investoren gehen sehr selektiv bei ihrer Aktienauswahl vor."
"Im Fokus stehen verstärkt die Trendaktien aus den vergangenen Handelsmonaten. Kurz vor der Jahresschlussbörse geht kaum ein Marktteilnehmer mehr unnötige Risiken ein und beschränkt sich auf den Erhalt der bisher erzielten Jahresrendite. Die Handelsimpulse nehmen ebenfalls weiter ab und somit haben einige Investoren bereits ihre Bücher geschlossen", so Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1755 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8507 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.437 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 121,35 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 61,80 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 11:59
Geduld ist gefragt.mitdiskutieren »
Ab nächstem Jahr gibt es ja wieder eine E-Autoprämie.
Das wird Infineon im Autogeschäft sehr gut tun.
Neue Werke(Dresden,Kulim)sind am fertig werden.
Infineon ist in sämtlichen Zukunftsmärkten (KI, Robotik,Quantencomputing,Autonomes Fahren,Ern. Energien etc.) hervorragend aufgestellt!
Meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit,bis diese Perle im Chipsektor entdeckt wird!
vonHS schrieb 29.11.25, 10:00
Die Aktie des deutschen Chip-Champion zog am Freitag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld davon. Analysten glauben, dass der DAX-Konzern in den Rechenzentren der Zukunft unverzichtbar sein wird, berichtet WALLSTREET-ONLINE:mitdiskutieren »
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20218962-profitable-nische-gesichert-infineon-ki-superzyklus-jefferies-33-kurspotenzial
teenangel1979 schrieb 29.11.25, 09:29
Infineon Kurs klettert seit Tagen nach oben.mitdiskutieren »
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!
