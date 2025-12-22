Moderna - Aktie steigt kräftig - 22.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Moderna Aktie. Mit einer Performance von +5,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Moderna über einen Zuwachs von +33,99 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +15,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Rückgang von -24,99 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,48 % 1 Monat +41,00 % 3 Monate +33,99 % 1 Jahr -23,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Moderna Aktie, die durch technische Faktoren, Short-Eindeckungen und Fördermittel für einen Vogelgrippe-Impfstoff unterstützt wird. Anleger erwarten einen möglichen Shortsqueeze aufgrund der hohen Short-Quote und diskutieren technische Aspekte wie Gaps in der Kursentwicklung, die auf zukünftige Kursgewinne hindeuten könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.