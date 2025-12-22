Etwas schwächer zum Start in die Weihnachtswoche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben am Montag die wichtigsten Indizes zum Start in die verkürzte Weihnachtshandelswoche etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 schloss 0,29 Prozent schwächer bei 5.743,69 Zählern. Seit Jahresanfang hat der Leitindex der Eurozone allerdings gut 17 Prozent gewonnen.

Außerhalb des Euroraums sank der britische Leitindex FTSE 100 am Montag um 0,32 Prozent auf 9.865,97 Punkte. Der schweizerische SMI gab um 0,06 Prozent auf 13.163,66 Punkte nach.




