    Aktien Europa Schluss

    Etwas schwächer zum Start in die Weihnachtswoche

    • Europäische Indizes starten schwächer in die Woche.
    • EuroStoxx 50 schloss 0,29% tiefer bei 5.743,69.
    • FTSE 100 und SMI ebenfalls mit leichten Verlusten.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben am Montag die wichtigsten Indizes zum Start in die verkürzte Weihnachtshandelswoche etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 schloss 0,29 Prozent schwächer bei 5.743,69 Zählern. Seit Jahresanfang hat der Leitindex der Eurozone allerdings gut 17 Prozent gewonnen.

    Außerhalb des Euroraums sank der britische Leitindex FTSE 100 am Montag um 0,32 Prozent auf 9.865,97 Punkte. Der schweizerische SMI gab um 0,06 Prozent auf 13.163,66 Punkte nach./la/he


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
