Tief im Gestein, an der Börse unterschätzt: Diese Lagerstätte ein Gamechanger!?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold, Silber und Kupfer werden auch in der nächsten Zeit sehr gefragt sein, da sie in unterschiedlichen, aber gleichermaßen wichtigen Bereichen eine zentrale Rolle spielen. Gold gilt seit Jahrhunderten als sicherer Hafen und gewinnt besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, hoher Inflation und geopolitischer Spannungen an Bedeutung. Viele Investoren nutzen Gold, um ihr Vermögen abzusichern, da es seinen Wert langfristig stabil hält und unabhängig von Währungen ist. Gleichzeitig steigt die Nachfrage von Zentralbanken, die ihre Währungsreserven diversifizieren möchten.

Kupfer, ebenso wie mittlerweile Silber, sind ist ein Schlüsselrohstoff für die moderne Industrie und die Energiewende. Es wird in großen Mengen für Elektromotoren, Stromnetze, erneuerbare Energien wie Wind- und Solaranlagen sowie für Elektrofahrzeuge benötigt. Mit dem weltweiten Ausbau der Infrastruktur und der fortschreitenden Elektrifizierung steigt der Kupferbedarf kontinuierlich. Bis 2040wird daher eine Nachfrage von ca. 15 Mio. Tonnen erwartet. Da neue Förderprojekte zeit- und kostenintensiv sind, bleibt das Angebot begrenzt, was die hohe Nachfrage zusätzlich verstärkt.

Noch extremer die Situation beim Silber, da sich dieses mittlerweile Kritische Mineral schon das fünfte Jahr im Defizit befindet. Von diesen mit den „Alleinstellungsmerkmalen“ einhergehenden Preissteigerungen sollten Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) und seine Aktionäre besonders profitieren.

Märkte, so heiß wie schon seit Jahren nicht mehr!

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) identifiziert, entwickelt und steigert gezielt den Wert metallhaltiger Rohstoffprojekte – mit Fokus auf Edel- und Basismetalle. Das Unternehmen sichert sich frühzeitig aussichtsreiche Gebiete, setzt moderne Analyseverfahren in der Exploration ein und belegt Potenzial durch Bohrprogramme. Projekte werden effizient weiterentwickelt, Risiken wissenschaftlich minimiert und an Partner, Investoren oder größere Bergbauunternehmen im fortgeschrittenen Stadium verkauft oder gemeinsam vorangetrieben.

Quelle: Mogotes Metals Inc. (Homepage)

Sehen wir hier mittelfristig ein zweites Filo Del Sol?

Das Filo-Sur-Projekt von Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) stellt ein zentralesExplorationsvorhaben des Unternehmens dar und befindet sich in einer der geologisch vielversprechendsten Regionen Südamerikas, dem Vicuña-Mineraldistrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile.

Quelle: Mogotes Metals Inc. (Homepage)

Dieses Gebiet genießt international hohes Ansehen, da es bereits mehrere bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen hervorgebracht hat. Besonders hervorzuheben ist die unmittelbare Lage südlich des weltbekannten Filo-del-Sol-Projekts von Lundin Mining (50 %) und BHP (50 %), das als eine der wichtigsten jüngeren Entdeckungen im Andenraum gilt. Diese Nachbarschaft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich geologische Strukturen und mineralisierende Systeme auch auf das Gebiet von Filo Sur erstrecken, was das Projekt für Geologen, Investoren und strategische Partner gleichermaßen sehr attraktiv macht.

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von etwa 100 Quadratkilometer und wird von Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) systematisch und methodisch erkundet. In einem ersten Schritt wurden umfassende geologische Kartierungen durchgeführt, um Gesteinsarten, Strukturen und Alterseinheiten zu erfassen. Ergänzend dazu erfolgten umfangreiche Probenahmen an der Oberfläche, die wichtige Hinweise auf Metallgehalte und mineralisierte Zonen liefern. Moderne geophysikalische Untersuchungen kommen ebenfalls zum Einsatz, um Strukturen im Untergrund sichtbar zu machen und jene Bereiche zu identifizieren, die das größte Potenzial für wirtschaftlich relevante Mineralisierung aufweisen.

Quelle: Mogotes Metals Inc. (Homepage)

Auf Basis dieser Vorarbeiten begann Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) im Jahr 2025 mit gezielten Bohrprogrammen an priorisierten Zielen wie Stockwork Hills und Cruz del Sur. Diese Zonen zeigen geologische Merkmale, die auf porphyrische sowie hochsulfidische Mineralisierung hindeuten – zwei Lagerstättentypen, die häufig mit großen Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen verbunden sind. Die Bohrungen markieren einen wichtigen Übergang von der reinen Exploration zur aktiven Bewertung des Ressourcenpotenzials.

Bereits erste Bohrungen (3 Löcher im Frühjahr 2024) zeigten vielversprechende Resultate mit 134 m mit 0,22 g/t Au und 768 ppm Zn beim Ziel „Cruz del Sur“. Auch auf dem Ziel Liegenschaft „Nueva Colorida“, innerhalb des Colorida Prospekts auf Filo Sur, wurden 145 m mit 0,14 % Cu und 23,5 ppm Mo nachgewiesen – was das Potenzial für eine tieferliegende porphyrische Cu-Mo-Struktur unterstreicht. Langfristiges Ziel des Filo Sur-Projekts ist der Nachweis einer bedeutenden Mineralressource, die entweder eigenständig weiterentwickelt oder im Rahmen von Partnerschaften mit größeren Bergbauunternehmen vorangetrieben werden kann.

Somit bietet das Filo Sur-Projekt nach Auffassung des Management ein immenses Potenzial. Die geologische Situation – in direkter Fortsetzung der bekannten Vicuña-Kupferzone – und die bisherigen Anomalien (Geochemie, Geophysik, erste Bohrungen) deuten auf ein bedeutendes Kupfer-Gold-System hin, welches bislang noch kaum erschlossen wurde. Die offenen Flanken und Tiefenbereiche gelten als wesentliche Upside‐Quelle. Kurzum hier könnte etwas Gewaltiges entstehen.

Tür an Tür mit den größten Weltkonzernen!

Das Vicuña Corp. Joint Venture, ein 50/50 Zusammenschluss von Lundin Mining und BHP, hält die Projekte Filo del Sol und Josemaria, welche zu den größten Kupfer (Cu)-Lagerstätten der weltweit hinsichtlich der Mineralressourcen direkt neben Filo Sur von Mogotes zählt.

Im Vicuña-Distrikt (Nachbarprojekte Filo del Sol und Josemaría, gehalten über Vicuña Corp., ein 50/50-Joint Venture von Lundin Mining und BHP) betragen die kombinierten Mineralressourcen (NI 43-101) per Stichtag 15. April 2025 (veröffentlicht 4. Mai 2025): gemessen & angezeigt (M&I): 13 Millionen Tonnen enthaltenes Cu, 32 Mio. oz Au und 659 Mio. oz Ag, abgeleitet (Inferred): 25 Millionen Tonnen enthaltenes Cu, 49 Mio. oz Au und 808 Mio. oz Ag. Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Nachbarprojekte und sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf den Konzessionen der Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ).

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to ...

Fazit: Enorm großes Marktpotential vorhanden!

Der Markt für Kupfer, aber auch für Silber befindet sich in einem fundamental starken Wachstumsgebiet: Die Umstellung auf Elektromobilität und erneuerbare Energien eröffnet langfristige Nachfragepotenziale. Kupfer ist dabei nicht „nur“ ein Begleitmetall, sondern eine zentrale Säule dieses Wandels, ähnlich wie Silber – mit deutlich höherem Volumenbedarf als viele klassische Batteriemetalle. Gold befindet sich ebenfalls in einem Höhenflug. Am 22.12.2025 kletterte das Metall im frühen Handel auf über 4.400 USD und markierte damit eine weitere Rekordmarke. Somit konnte Gold bisher ein Jahresplus von ~67 % verbuchen, der stärkste Anstieg seit 1979.

Genau hier könnte Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) in den nächsten Jahren mit seinem hervorragenden Projekt glänzen, da es über eine perfekte Grundvoraussetzung für eine Erfolgsgeschichte verfügt.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.