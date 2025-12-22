    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    Alzchem Group AG sichert Zukunft: Vorstandsverträge von Niedermaier & Lösler vorzeitig verlängert

    Alzchem setzt auf Kontinuität an der Spitze: Die Verträge von CEO Andreas Niedermaier und CFO Andreas Lösler werden vorzeitig verlängert und sichern Stabilität für weiteres Wachstum.

    Alzchem Group AG sichert Zukunft: Vorstandsverträge von Niedermaier & Lösler vorzeitig verlängert
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat die Verträge von CEO Andreas Niedermaier und CFO Andreas Lösler vorzeitig verlängert.
    • Andreas Niedermaier bleibt bis Ende 2028 im Vorstand, Andreas Lösler bis Ende 2029.
    • Niedermaier ist seit 1999 bei Alzchem und seit 2010 im Vorstand, verantwortet Strategie, Recht, Risikomanagement, R&D und Supply Chain.
    • Lösler ist seit 2022 im Unternehmen, seit 2024 CFO, und trägt zur Profitabilitätssteigerung und Finanzierung der Expansion bei.
    • Die Vertragsverlängerung soll Stabilität, Kontinuität und strategische Planungssicherheit für zukünftige Investitionen sichern.
    • Alzchem ist ein führendes Spezialchemie-Unternehmen mit rund 1.700 Mitarbeitern, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen anbietet und 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro erzielte.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 27.02.2026.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 143,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,99 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.798,61PKT (+0,30 %).


    Alzchem Group

    +4,22 %
    +1,75 %
    +7,74 %
    -1,56 %
    +146,81 %
    +778,23 %
    +562,86 %
    +179,98 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3





