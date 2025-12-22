Alzchem Group AG sichert Zukunft: Vorstandsverträge von Niedermaier & Lösler vorzeitig verlängert
Alzchem setzt auf Kontinuität an der Spitze: Die Verträge von CEO Andreas Niedermaier und CFO Andreas Lösler werden vorzeitig verlängert und sichern Stabilität für weiteres Wachstum.
- Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat die Verträge von CEO Andreas Niedermaier und CFO Andreas Lösler vorzeitig verlängert.
- Andreas Niedermaier bleibt bis Ende 2028 im Vorstand, Andreas Lösler bis Ende 2029.
- Niedermaier ist seit 1999 bei Alzchem und seit 2010 im Vorstand, verantwortet Strategie, Recht, Risikomanagement, R&D und Supply Chain.
- Lösler ist seit 2022 im Unternehmen, seit 2024 CFO, und trägt zur Profitabilitätssteigerung und Finanzierung der Expansion bei.
- Die Vertragsverlängerung soll Stabilität, Kontinuität und strategische Planungssicherheit für zukünftige Investitionen sichern.
- Alzchem ist ein führendes Spezialchemie-Unternehmen mit rund 1.700 Mitarbeitern, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen anbietet und 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro erzielte.
