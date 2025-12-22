    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group
    Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Alzchem verlängert Vorstandsverträge vorzeitig.
    • CEO Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Amt.
    • Finanzvorstand Andreas Lösler bis Ende 2029 verlängert.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten./he/la

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,51 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (22. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 185,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+29,55 % bedeutet.




