    TeamViewer Aktie steigt um +3,46 % - 22.12.2025

    Am 22.12.2025 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +3,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +3,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die TeamViewer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -32,18 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +1,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -39,21 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,67 %
    1 Monat +6,56 %
    3 Monate -32,18 %
    1 Jahr -37,12 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere um Widerstandsniveaus und die bevorstehenden Quartalszahlen. Die Aktie hat kürzlich die 5,8 EUR-Marke überschritten, was als positiver Trend gewertet wird. Die Ergebnisse von Q4 sind entscheidend für das Vertrauen in die Prognosen für 2026. Zudem wird die FedRAMP-Zertifizierung als potenzieller Katalysator für zukünftiges Wachstum im US-Behördenmarkt diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR € wert.

    DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen und Tech-Werte ziehen davon


    Zwischen verhaltenem DAX, starken Nebenwerten und freundlicher Wall Street: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt wachstumsorientiertes Marktbild.

    Börsen Update Europa - 22.12. - FTSE Athex 20 stark +1,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +3,90 %
    +2,21 %
    +6,06 %
    -32,12 %
    -37,23 %
    -53,01 %
    -86,64 %
    -80,15 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
