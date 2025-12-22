TeamViewer Aktie steigt um +3,46 % - 22.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +3,46 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Obwohl sich die TeamViewer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -32,18 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die TeamViewer Aktie damit um +1,67 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -39,21 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,67 % 1 Monat +6,56 % 3 Monate -32,18 % 1 Jahr -37,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der TeamViewer Aktie, insbesondere um Widerstandsniveaus und die bevorstehenden Quartalszahlen. Die Aktie hat kürzlich die 5,8 EUR-Marke überschritten, was als positiver Trend gewertet wird. Die Ergebnisse von Q4 sind entscheidend für das Vertrauen in die Prognosen für 2026. Zudem wird die FedRAMP-Zertifizierung als potenzieller Katalysator für zukünftiges Wachstum im US-Behördenmarkt diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mrd.EUR € wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

