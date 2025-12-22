Die Ad-hoc mit Ansage...

Wer diese Woche die Ad-hoc Meldung der Ceotronics AG verfolgt hat, las dort folgendes: Ein Auftragseingang über ca. 47 Mio. € – für ein Unternehmen dieser Größenordnung ein bemerkenswertes Volumen. Aber war die Meldung vom Mittwoch wirklich eine Überraschung?



Eigentlich nicht. Wer den Newsflow im Defense-Sektor aufmerksam verfolgt, konnte die Puzzleteile schon vorher zusammensetzen. 🧩



𝗘𝗶𝗻 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲:

1️⃣ 3. Dezember: Das Fachportal hartpunkt berichtet, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags der Beschaffung von weiteren 50.000 taktischen Sprechsätzen (SmG) zugestimmt hat. Der Partner auf Industrieseite: Rheinmetall Electronics.

2️⃣ 11. Dezember: Ein zweiter Artikel auf hartpunkt bestätigt den Abruf weiterer Sprechsätze mit Gehörschutzfunktion durch die Bundeswehr – wieder mit explizitem Verweis auf das SmG-Projekt und Rheinmetall.



Warum war das der „Call“ für Ceotronics? Bereits seit der Vergabe des ursprünglichen Rahmenvertrags im April 2024 (für bis zu 191.000 Soldaten) ist bekannt, dass Ceotronics als Hauptlieferant für Rheinmetall fungiert. Wenn also die Bundeswehr bei Rheinmetall im großen Stil „SmG-Lose“ abruft, ist es nur eine Frage von Tagen, bis die entsprechende Meldung bei Ceotronics über den Ticker geht.



𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Der Markt für Nebenwerte ist oft weniger effizient, als man denkt. Während die Ad-hoc am Mittwoch den Kurs bewegt hat, war die Information durch die Fachpresse und das Wissen um die bestehenden Lieferketten bereits Tage zuvor verfügbar. Gute Informationsarbeit ersetzt keine Bewertung – sie verschafft aber einen entscheidenden Zeitvorteil.