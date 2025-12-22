    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS

    Small-Cap-Moment der Woche

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Die Ad-hoc mit Ansage...

    Aber war die Meldung vom Mittwoch wirklich eine Überraschung?

    Small-Cap-Moment der Woche - Die Ad-hoc mit Ansage...

    Wer diese Woche die Ad-hoc Meldung der Ceotronics AG verfolgt hat, las dort folgendes: Ein Auftragseingang über ca. 47 Mio. € – für ein Unternehmen dieser Größenordnung ein bemerkenswertes Volumen. Aber war die Meldung vom Mittwoch wirklich eine Überraschung?

    Eigentlich nicht. Wer den Newsflow im Defense-Sektor aufmerksam verfolgt, konnte die Puzzleteile schon vorher zusammensetzen. 🧩

    𝗘𝗶𝗻 𝗕𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲:
    1️⃣ 3. Dezember: Das Fachportal hartpunkt berichtet, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags der Beschaffung von weiteren 50.000 taktischen Sprechsätzen (SmG) zugestimmt hat. Der Partner auf Industrieseite: Rheinmetall Electronics.
    2️⃣ 11. Dezember: Ein zweiter Artikel auf hartpunkt bestätigt den Abruf weiterer Sprechsätze mit Gehörschutzfunktion durch die Bundeswehr – wieder mit explizitem Verweis auf das SmG-Projekt und Rheinmetall.

    Warum war das der „Call“ für Ceotronics? Bereits seit der Vergabe des ursprünglichen Rahmenvertrags im April 2024 (für bis zu 191.000 Soldaten) ist bekannt, dass Ceotronics als Hauptlieferant für Rheinmetall fungiert. Wenn also die Bundeswehr bei Rheinmetall im großen Stil „SmG-Lose“ abruft, ist es nur eine Frage von Tagen, bis die entsprechende Meldung bei Ceotronics über den Ticker geht.

    𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:
    Der Markt für Nebenwerte ist oft weniger effizient, als man denkt. Während die Ad-hoc am Mittwoch den Kurs bewegt hat, war die Information durch die Fachpresse und das Wissen um die bestehenden Lieferketten bereits Tage zuvor verfügbar. Gute Informationsarbeit ersetzt keine Bewertung – sie verschafft aber einen entscheidenden Zeitvorteil.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small-Cap-Moment der Woche Die Ad-hoc mit Ansage... Wer diese Woche die Ad-hoc Meldung der Ceotronics AG verfolgt hat, las dort folgendes: Ein Auftragseingang über ca. 47 Mio. € – für ein Unternehmen dieser Größenordnung ein bemerkenswertes Volumen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     