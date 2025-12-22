DAX geht ambitionslos in die Weihnachtstage

In eigener Sache:

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 24765 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich oberhalb 16297 erreicht hat. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24765; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.Das Mindestziel einer laufenden lila 3 (bisher 24765) liegt bei 24918. Die lila 3 hat vermutlich die orangene i=24489 und kurze orangene ii=22979 (hellgrüne a=23022, hellgrüne b=24765, hellgrüne c=22893) beendet. Der Zielbereich der laufenden orangenen iii (bisher 24489; hellgrüne i=24489, hellgrüne ii bisher 23848 unterhalb 38er RT bei 23879 – violette Fibos, hellgrüne iii bisher 24354 mit Mindestziel 24687) liegt derzeit zwischen 24982 und 27281 (blauer Pfad).Eine rote B/X (bisher 24765) hätte ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen. Die rote B/X hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos). Das 61er Ziel der fehlenden roten C liegt derzeit bei 21881 (rote Fibos); für eine rote Y gibt es keine Zielvorgabe (grauer Pfad).Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3. mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die grüne Alt: B/X (bisher 24765) hat ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen und hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos).Der Zielbereich der fehlenden grünen C/Y liegt zwischen 21953 und 18940; das 61er Ziel der grünen C eines Flats befindet sich derzeit bei 21881 (rote Fibos), das 50er Ziel eines Triangles bei 21787 und für eine grüne Y gibt es keine Zielvorgabe (grauer Pfad).Dieses Szenario wird erst mit einer gültigen grünen C/Y unterhalb 21953 aktiviert. Das Zeitfenster der grünen 4 endet erst im April 2026.Alternativ kann eine orangene Alt: 4=21670 mit der grünen A=28809, grünen Alt: B=21550, grünen Alt: C=20101, grünen Alt: D=21444 sowie grünen Alt: E=21670 (in der IG-Feiertagsindikation) als abgeschlossenes Triangle fertig gezählt werden.In diesem Fall hätte die orangene Alt: 5 (bisher 24765) mit dem neuen Allzeithoch ihre Pflicht erfüllt und kann die blaue Alt: 3 (bisher 24765) jederzeit beenden bzw. bereits beendet haben. Das 23er Ziel der blauen Alt: 4 liegt bei 22363 (grauer Pfad).Der DJI hat im Januar 2022 mit dem Allzeithoch bei 36954 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und der DAX im November 2021 bei 16297 eine Korrekturwelle abgeschlossen. Beide Indizes haben diese Marken nach abgeschlossenen Rückläufen überwunden und befinden sich auf dem Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen nachhaltigen – jedoch eher langsamen und volatilen –langfristigen Anstieg hin; die Muster im DJI haben sich mittlerweile dem DAX angeglichen, wobei die Gefahr einer mehrjährigen Stagnation bis zur nächsten US-Wahl 2028 noch nicht gebannt ist.