Vergessen Sie Rio Tinto und Freeport – hier kommen zwei unbekannte Gewinner!

Da an der Londoner Metallbörse nur noch wenige Handelstage verbleiben, steuert Kupfer auf seinen stärksten Jahresanstieg seit 2009 zu. Anleger denken dabei reflexartig an die Platzhirsche der Branche – Rio Tinto oder Freeport-McMoRan. Doch die eigentlichen Kursraketen des Jahres stammen aus der zweiten Reihe.

Kupfer hat am Montag mit einem Preis von nahezu 12.000 US-Dollar je Tonne ein neues Allzeithoch erreicht und damit ein außergewöhnliches Börsenjahr gekrönt. Angetrieben wird die Rally von geopolitischen Spannungen, einem strukturell knappen Angebot sowie starkem Optimismus für die langfristige Nachfrage. Energiewende, Elektromobilität und der explosionsartige Ausbau von KI-Rechenzentren machen Kupfer zu einem der begehrtesten Industriemetalle der kommenden Dekade.

Taseko Mines gehört 2025 zu den größten Überraschungen am Kupfermarkt. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um beeindruckende 183 Prozent zu. Das kanadische Unternehmen betreibt mit Gibraltar eine der größten Tagebau-Kupferminen Kanadas und treibt mehrere Entwicklungsprojekte in Nordamerika voran, darunter Florence Copper in Arizona. Taseko profitiert überproportional von steigenden Kupferpreisen, da ein großer Teil der Kostenbasis fix ist. Für 2026 wird ein Gewinnanstieg erwartet, das geschätzte KGV liegt trotz der Rally bei rund 14.

Auch Hudbay Minerals hat Anlegern ein außergewöhnliches Jahr beschert. Die Aktie gewann 137 Prozent an Wert. Das Unternehmen betreibt Kupferminen in Kanada, Peru und den USA und produziert zusätzlich Gold, Silber und Zink. Besondere Aufmerksamkeit erhielt Hudbay durch den Einstieg von Mitsubishi, das 600 Millionen US-Dollar in das Projekt Copper World investiert. Der Deal bestätigt den inneren Wert der Lagerstätte, senkt die Finanzierungsrisiken deutlich und erhöht die Visibilität für künftiges Wachstum. Für 2026 wird Hudbay mit einem geschätzten KGV von rund 13 bewertet.

Zum Vergleich: Auch die Branchenschwergewichte profitieren vom Kupferboom, aber deutlich moderater. Rio Tinto kommt bislang auf ein Plus von rund 33 Prozent, Freeport-McMoRan auf etwa 29 Prozent.

Mein Tipp: Geschmackssache

Konservative Anleger fahren mit etablierten Schwergewichten wie Rio Tinto oder Freeport-McMoRan weiterhin ruhiger und defensiver. Wer jedoch etwas mehr Salz in der Suppe sucht, findet mit Hudbay Minerals und Taseko Mines zwei Kupferaktien, die trotz massiver Kursgewinne noch immer nicht teuer bewertet sind – und überdurchschnittlich vom anhaltenden Kupferboom profitieren könnten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!



