Börsen Update USA - 22.12. - S&P 500 stark +0,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:55) bei 48.355,47 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,09 %, Chevron Corporation +1,21 %, JPMorgan Chase +1,10 %, Salesforce +0,86 %, Sherwin-Williams +0,81 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,82 %, Walmart -2,20 %, Honeywell International -1,83 %, 3M -1,72 %, Procter & Gamble -1,54 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.451,06 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Synopsys +2,86 %, Tesla +2,46 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,29 %, Cintas +2,04 %, Dexcom +1,89 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -6,14 %, Western Digital -4,09 %, Fastenal -2,61 %, Ferrovial -2,58 %, Netflix -2,13 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:56) bei 6.872,58 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Moderna +6,48 %, First Solar +5,86 %, Huntington Ingalls Industries +5,37 %, Norwegian Cruise Line +4,26 %, Constellation Brands (A) +3,99 %
Flop-Werte: Dominion Energy -6,55 %, Seagate Technology Holdings -6,14 %, Dollar Tree -4,78 %, Carvana Registered (A) -4,36 %, Western Digital -4,09 %
