Heute am 22.12.2025: Merck & Co Aktie im Spotlight

Einen starken Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Sie steigt um +3,09 % auf 88,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck & Co Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,50€, mit einem Plus von +3,09 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Merck & Co Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,87 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Merck & Co auf -10,45 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,88 % 1 Monat +0,59 % 3 Monate +22,87 % 1 Jahr -9,02 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 219,66 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zwischen verhaltenem DAX, starken Nebenwerten und freundlicher Wall Street: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt wachstumsorientiertes Marktbild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.