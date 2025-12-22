Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche

Integrierte Telecoms.





Natürlich ist wäre ein dreifach gehebelter NVIDIA Call etwas aufregender, aber im Moment überlege ich, ein bisschen Risiko rauszunehmen.

Eine Möglichkeit wären Integrierte Telecom Anbieter. Sie haben in der Regel ein stabiles Geschäftsmodell. In der Regel haben sie auf dem Heimatmarkt eine Art Monopolstellung. D.h die Firmen konkurrieren kaum direkt miteinander.

Da die Dienstleistungen immer im jeweiligen Heimatland erbracht wird, ist die Branche auch unabhängig gegenüber Handelskonflikten und Zoll-Eskapaden.

Klingt gut. Wir erinnern uns aber auch, dass die Telekom-Branche kapitalintensiv ist. Durch technologischen Fortschritt sind ständig neue Investitionen erforderlich, während die starke Regulierung durch Aufsichtsbehörden an der Effizienz nagt.

Die Märkte – zumindest die entwickelten – sind weitgehend gesättigt. Hier gibt es nur noch Verdrängungswettbewerb. Neue Umsätze lassen sich eventuell durch Premium-Angebote oder Verbesserungen wie zB Glasfasernetzwerke erreichen.

Wir sollten auch in Erinnerung bewahren, dass die steigenden Datenströme der Tech-Firmen nicht zwingend zu mehr Auslastung bei den Netzwerkprovidern führen, da die großen Tech-Firmen inzwischen selbst in Tiefsee-Kabel investieren. Das gibt den Tech-Firmen auch die Möglichkeit, ihre Datacenter direkt miteinander zu verbinden.

5G bietet noch Potential für Wachstum.

Ich habe 4 Firmen aus Europa

-Orange

-Swisscom

-Telefonica

-Deutsche Telekom

Zwei firmen aus Mittel-/Nordamerika

-America Movil

-Verizon

5 Firmen aus Asia / Pacific

-Telstra

-Singapore Telecom

-Telkom Indonesia

-China Mobile

-NTT





Rentabilität

Eigenkapital Rendite





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212141-01.png









Brutto-Marge





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212220-02.png





Interessant ist die Margen Erosion bei China Mobile und NTT. Die anderen Bruttomargen sind weitgehend stabil.





Netto-Marge





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212306-03.png





Die Nettomargen präsentieren sich weniger stabil. Insbesondere die Netto-Marge von Singapore Telecom schwankt sehr stark. Auf relativ hohem Niveau und sehr stabil zeigen sich Indonesia Telecom und China Mobile.





Revenue-Growth historic

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212358-04.png





Ganz vorn beim Umsatz die Deutsche Telekom – wer hätte das gedacht? Gefolgt von China Mobile und Indonesia Telecom.





Revenue Growth Estimate

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212442-05.png





Wenn wir uns an andere Branchen erinnern, so sind die Analysten Erwartungen für das Umsatzwachstum sehr schwach. Der Markt ist gesättigt und es gibt eigentlich nur noch einen Verdrängungswettbewerb in den entwickelten Märkten.

Interessant ist die Schätzung für Swisscom. Warum sollte der Umsatz einen solchen Sprung machen?

Für Telefonica rechnen die Analysten sogar mit einem Umsatzrückgang,





Performance

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212545-06.png





Auf der langen Zeitachse dominieren TLK (645%) und AMX (617%). Gute Werte – wenn wir doch in Erinnerung hatten, dass seit dem Dot-Com Crash bei Telecom nichts mehr passiert ist.

Gefolgt von China Mobile (272%) und NTT (214%).





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212651-07.png





Auf der kurzen Zeitachse (1Y) liegt Singapore TC mit 48% vorn, gefolgt von AMX mit 42% und Orange mit 40%, TLK mit 26% und Telstra mit 23%





Financial Health

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212811-08.png





Dividend Yield





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251220212902-09.png





Telecoms haben bekanntlich überdurchschnittliche Dividendenrenditen. Die meisten davon zeigen sich auch einigermaßen stabil.









Summary





America Movil

Während die Bruttomarge noch bei guten 60% liegt, zeigt die Nettomarge mit 2.6% ein schwaches Bild. Das lässt sich so interpretieren, dass die Dienstleistungen primär profitabel sind, aber hohe operative Ausgaben, Zinszahlungen oder Steuern gibt auf das Nettoergebnis wirken.

Und tatsächlich liegt das D/E bei 180%. AMX hat eine hohe Schuldenlast.

Die historische Umsatzentwicklung in den letzten 10 Jahren war schwach – der Umsatz ist in dieser Zeit um 10% gesunken. Die Analysten erwarten bis 2027 einen Anstieg des Umsatzes von 15%. Bei den Erwartungen ist AMX damit sogar vorn dabei

Das P/E ist in 2024 auf 38 gestiegen – aktuell liegt es wieder bei 17 – Das zeigt – zusammen mit der schwachen Profitabilität eine instabile Situation. Ich würde AMX im Moment nicht kaufen.





Orange

Profitabilität: Ein RoE von durchschnittlich 7, die Brutto-Marge bei 40%, Netto-Marge von 13%. Das bedeutet letztlich, dass Orange zwar die Einkünfte gut in Gewinne verwandelt, dies aber auf einer sehr großen Basis von Assets geschieht – also ineffizient ist. Das ist allerdings typisch für Telecoms..

Umsatz: Der Umsatz hat sich in den letzten 10 Jahren praktisch gar nicht verändert. Die Analysten erwarten bis 2027 ein Umsatzwachstum von 2%.

Dividende: Orange hatte in den letzten Jahren hohe Dividendenrenditen von über 7%. Aktuell liegen sie bei 5.5%

Bewertung: Das P/E lag in den letzten Jahren bei ca 11. Aktuell zeigt yahoo ein P/E (TTM) von 41. Das erscheint mir sehr viel. Morningstar zeigt für 2024 ein P/E von 12 und ein aktuelles P/E von 18.5. Das erscheint mir glaubwürdiger.

Französische Aktien würde ich eher ungern wegen der Dividende kaufen, da Frankreich eine hohe Quellensteuer hat und das Erstattungsverfahren sehr kompliziert ist. Da kaufe ich lieber etwas anderes.





Swisscom

Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite ist in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gesunken – von 25% in 2015 bis auf 13% in 2024. Warum ist das so? Hat Swisscom in den letzten Jahren massiv investieren müssen? Die Bruttomarge von 52% und die Nettomarge von 13%. Der Abstand zwischen Brutto- und Netto-Marge ist nicht so groß wie bei AMX.

Umsatz: In den letzten 10 Jahren hat sich der Umsatz kaum verändert. Das ist nicht überraschend, der Markt in der Schweiz ist klein und gesättigt. Umso überraschender, dass die Analysten für 2025 einen Umsatzanstieg von 35% prognostizieren. Wo soll das herkommen?

Dividende: Ca 4 % ist eine gute Dividende

Bewertung Das P/E liegt aktuell bei 22. Das ist für eine Telecom schon ein bisschen erhöht. Wer eine sichere Anlage sucht, für den ist die Swisscom sicher nicht schlecht. Ich werde sie aber erstmal nicht kaufen.









Telefonica

Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite liegt nahe Null. Die Bruttomarge mit 54% schaut gut aus. Die Nettomarge liegt ebenfalls nahe Null. Das Unternehmen ist somit unprofitabel. Telefonica zahlt zwar die höchste Dividende im Vergleich, aber diesen schwachen Finanzzahlen sehe ich da keine Chance.





Deutsche Telekom

Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite 2024 (18%) hat sich seit 2020 (10%) deutlich verbessert. Die Bruttomarge mit 44% und die Nettomarge mit 9%. Die Nettomarge ist nicht berauschend.

Umsatz: Die Umsatzentwicklung ist dagegen überraschend gut. Plus 50% in den letzten Jahren ist der beste Wert im Feld. Die Analysten sehen allerdings nur Potential für weitere 9% bis 2027.

Dividende: Die Dividendenrendite mit 3% ist der geringste Wert im Feld.

Bewertung: Das P/E mit ca 11 ist günstig.

Nach der langen Dürreperiode steigt der Kurs seit 2020 wieder an – seit März 2025 ist der Kurs allerdings mal wieder im Rückwärtsgang.

Ich würde jetzt spontan nicht einsteigen









Singapore Telecom

Profitbilität: Die Eigenkapitalrendite hat 2025 wieder auf 16% stabilisiert – nach einer langen Schwächephase 2020 – 2024.

Die Bruttomarge ist mit (stabilen) 25% am unteren Ende des Felds. Dafür zeigt sich Nettomarge eher gut im Feld. Es scheint also weniger Steuern bzw interne operative Kosten zu geben.

Umsatz: Die historische Umsatzentwicklung war ebenfalls schwach – ein Rückgang von 17% in den letzten 10 Jahren. Die Analysten erwarten auch nur einen Anstieg von 8% bis 2027.

Es gibt eine stabile Dividende von aktuell 3%. Bei der Bewertung liegt P/E bei 12%

Das ist mir ingesamt zu schwach – auch wenn ich Singapur eigentlich gerne mag.





Telkom Indonesia (TLK)

Profitabilität: Mit 20% eine vergleichsweise gute Eigenkapitalrendite bei einen RoE/RoA von 2.1. Die Bruttomarge bei knapp 60% und auch die Nettomarge ist mit 15% die beste im Feld.

Umsatz: Das Umsatzwachstum ist gering aber stetig. In den letzten 10 Jahren ist der Umsatz um knapp 30% gestiegen. Die Analystenschätzung für 2027 ist dann aber auch nur noch 5% Umsatzwachstum.

Finanzielle Stabilität: Das Current Ratio bei 0.8 ist grenzwertig – auch wenn die Branche ein sehr stabiles Geschäftsmodell ist. Erfreulich ist dagegen die vergleichsweise geringe Verschuldung.

Bewertung. Das P/E ist mit 10 (2024) – aktuell 17% noch immer akzeptabel.

Dividende: Mit einer Rendite von 6%, ein gutes Einkommen.

Zur Risikoreduktion ist Telkom Indonesia eine gute Wahl. Stabile Erträge.





China Mobile

Profitbilität: Die Eigenkapitalrendite liegt bei 10%, die Bruttomarge bei 29% und die Nettomarge bei 13%.

Umsatz: Das historische Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren bei 47%.

China Mobile bietet die beste Balance zwischen Wachstum und Erträgen. Allerdings habe ich China Mobile schon im Depot und mein China Anteil ist auch schon groß genug.









Telstra

Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite ist mit 13% vergleichsweise gut. Die Bruttomarge mit 45% über viele Jahre stabil – Die Nettomarge beträgt dagegen nur 9%.

Finanzielle Stabilität: Das Current Ratio liegt mit 0.56 deutlich unterhalb der Zielmarke von 1.0.

Umsatz. Der Umsatz in den letzten 10 Jahren ist um 10% gesunken. Und auch bis 2027 erwarten die Analysten nur einen Anstieg um 6%. Wachstum ist hier nicht zu holen.

Dividende: Die Dividendenrendite ist in den letzten Jahren von fast 10% auf jetzt 4% gefallen. Das ist fast schon ein „normaler“ Wert und wenn man berücksichtigt, dass es praktisch kein Wachstun gibt, finde ich Telstra zu schwach.





NTT

Profitabilität: Die Eigenkapitalrendite zeigt sich ein bisschen schwankend. Die Brutto-Marge ist in den letzten 10 Jahren von 50% auf 12% gefallen. Das ist richtig schlecht. Die Netto-Marge lag im April 2025 bei 7% - auch das ist wenig.

Umsatz: Der Umsatz ist in den letzten 10 Jahren um 18% gestiegen – das ist der drittbeste Wert im Feld. Für die Zeit bis 2028 erwarten die Analysten ein weiteres Umsatzwachstum von 12%.

Dividende: Mit 3% gibt es nur eine durchschnittliche Dividende – die ist allerdings stabil.

Bewertung: das P/E lag Ende 2024 bei 10 – so wie in den Jahren davor auch.

Mir ist die Profitabilität zu gering. Die werde ich nicht kaufen.



