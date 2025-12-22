Marktgeflüster
2025 war das Jahr von Gold und Silber - wird 2026 das Jahr für Öl?
Ein "hartes" Asset, das in diesem Jahr nicht gelaufen ist, war Öl - und blickt man auf historische Vergleiche, ist dieser so wichtige Rohstoff in Relation zu anderen Assets sehr günstig.
Silber vor Gold - so lautet die Reihenfolge des Jahres 2025. "Harte" Assets (Rohstoffe, aber eben besonders Gold und Silber) waren gefragt, "abstrakte" Assets (wie Bitcoin) dagegen nicht. Aber was passiert im Jahr 2026 - wird sich das so ähnlich wiederholen? Ein "hartes" Asset, das in diesem Jahr nicht gelaufen ist, war Öl - und blickt man auf historische Vergleiche, ist dieser so wichtige Rohstoff in Relation zu anderen Assets sehr günstig. Wenn sich die geopolitischen Konflikte im Jahr 2026 weiter verschärfen, hat Öl gute Chancen auf eine Rally! Heute schon dünner Handel, die Wall Street spielt noch einmal die KI-Euphorie und damit die Echo-Blase des Jahres 2025..
