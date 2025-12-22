    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPIERER Mobility AktievorwärtsNachrichten zu PIERER Mobility
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    PIERER Mobility CEO Confirms Leadership Until 2028; Renaming to Bajaj Mobility

    Bajaj Mobility AG enters a new era: CEO Gottfried Neumeister extends his mandate to drive independent growth and restructuring in the global motorcycle market.

    PIERER Mobility CEO Confirms Leadership Until 2028; Renaming to Bajaj Mobility
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • PIERER Mobility AG will soon be renamed Bajaj Mobility AG.
    • CEO Gottfried Neumeister's contract has been extended until December 31, 2028.
    • The extension signals the company's strategic independence following a change in ownership on November 18, 2025.
    • Neumeister aims to focus on growth and restructuring within the motorcycle market.
    • He plans to step down from all other roles outside the Bajaj Group to dedicate himself fully to this task.
    • Srinivasan Ravikumar, Chairman of the Supervisory Board, praised Neumeister for his leadership during challenging times.

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at PIERER Mobility is on 26.03.2026.

    The price of PIERER Mobility at the time of the news was 14,960EUR and was down -3,86 % compared with the previous day.


    PIERER Mobility

    -3,08 %
    -4,32 %
    -7,40 %
    -1,65 %
    +0,78 %
    -75,56 %
    -75,94 %
    -72,54 %
    -93,41 %
    ISIN:AT0000KTMI02WKN:A2JKHY





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PIERER Mobility CEO Confirms Leadership Until 2028; Renaming to Bajaj Mobility Bajaj Mobility AG enters a new era: CEO Gottfried Neumeister extends his mandate to drive independent growth and restructuring in the global motorcycle market.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     