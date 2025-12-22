PIERER Mobility CEO Confirms Leadership Until 2028; Renaming to Bajaj Mobility
Bajaj Mobility AG enters a new era: CEO Gottfried Neumeister extends his mandate to drive independent growth and restructuring in the global motorcycle market.
Foto: eyewave - stock.adobe.com
- PIERER Mobility AG will soon be renamed Bajaj Mobility AG.
- CEO Gottfried Neumeister's contract has been extended until December 31, 2028.
- The extension signals the company's strategic independence following a change in ownership on November 18, 2025.
- Neumeister aims to focus on growth and restructuring within the motorcycle market.
- He plans to step down from all other roles outside the Bajaj Group to dedicate himself fully to this task.
- Srinivasan Ravikumar, Chairman of the Supervisory Board, praised Neumeister for his leadership during challenging times.
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at PIERER Mobility is on 26.03.2026.
The price of PIERER Mobility at the time of the news was 14,960EUR and was down -3,86 % compared with the previous day.
-3,08 %
-4,32 %
-7,40 %
-1,65 %
+0,78 %
-75,56 %
-75,94 %
-72,54 %
-93,41 %
