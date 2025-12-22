    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Solar AktievorwärtsNachrichten zu First Solar

    Starke Performance First Solar Aktie legt zu - 22.12.2025

    Am 22.12.2025 ist die First Solar Aktie, bisher, um +6,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

    First Solar Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,32 % konnte die First Solar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der First Solar Aktie. Nach einem Plus von +0,12 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 242,68, mit einem Plus von +6,32 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in First Solar investiert war, konnte einen Gewinn von +27,24 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um +5,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von First Solar +32,04 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    First Solar Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,45 %
    1 Monat +5,93 %
    3 Monate +27,24 %
    1 Jahr +32,70 %

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,99 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 22.12. - S&P 500 stark +0,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    DAX tritt auf der Stelle – US-Börsen und Tech-Werte ziehen davon


    Zwischen verhaltenem DAX, starken Nebenwerten und freundlicher Wall Street: Die heutigen Indizes zeichnen ein gemischtes, aber insgesamt wachstumsorientiertes Marktbild.

    First Solar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Solar

    +6,18 %
    +6,00 %
    +5,93 %
    +26,82 %
    +30,90 %
    +49,23 %
    +188,78 %
    +280,11 %
    +1.160,94 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM



