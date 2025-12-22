Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 1
Performance 1M: +24,01 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 2
Performance 1M: +29,97 %
Ferrovial
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 3
Performance 1M: +5,52 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 4
Performance 1M: +17,00 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 5
Performance 1M: +1,55 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: +4,59 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 7
Performance 1M: -5,16 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 8
Performance 1M: +18,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer Kurssteigerung von 263% in den letzten 14 Tagen äußern viele Anleger Bedenken hinsichtlich möglicher Übernahmeangebote und deren Realisierbarkeit. Einige ziehen es vor, Gewinne mitzunehmen, während andere auf weitere Kursgewinne spekulieren. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 9
Performance 1M: +2,74 %
Intel
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 10
Performance 1M: +5,74 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 11
Performance 1M: -14,26 %
