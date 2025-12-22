Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 22.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
First Solar
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 1
Performance 1M: +5,93 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 2
Performance 1M: +8,55 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 3
Performance 1M: +24,01 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 4
Performance 1M: +24,02 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 5
Performance 1M: +23,44 %
Dominion Energy
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 6
Performance 1M: -5,42 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 7
Performance 1M: +42,88 %
Moderna
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 8
Performance 1M: +41,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer Erholung in den letzten 14 Tagen wird geraten, nicht panisch zu verkaufen. Technische Indikatoren wie das Golden Cross und eine W-Formation deuten auf eine mögliche Trendwende hin. Positive Nachrichten über den Vogelgrippe-Impfstoff und Short-Eindeckungen unterstützen die Kursentwicklung. Anleger sind zuversichtlich, dass sich die Situation weiter verbessern könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 9
Performance 1M: +29,97 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 10
Performance 1M: +7,80 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 11
Performance 1M: +14,41 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 12
Performance 1M: -0,39 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 13
Performance 1M: +0,59 %
Incyte
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 14
Performance 1M: -1,88 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 15
Performance 1M: +17,00 %
Target
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 16
Performance 1M: +9,17 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 17
Performance 1M: +1,37 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 18
Performance 1M: +15,81 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 19
Performance 1M: -25,23 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 20
Performance 1M: -7,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Das Anleger-Sentiment zu Nike (B) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Kritiken am hohen KGV von fast 39 und der Überbewertung überwiegen. Während einige mittelfristig Potenzial sehen, erwarten viele kurzfristig weitere Kursverluste bis 38,5$. Ohne fundamentale Unterbewertung wird ein Einstieg als unklug erachtet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 21
Performance 1M: +19,70 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 22
Performance 1M: +22,93 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 23
Performance 1M: +1,55 %
Bunge Global
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 24
Performance 1M: -4,93 %
Citigroup
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 25
Performance 1M: +14,56 %
Tapestry
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 26
Performance 1M: +16,81 %
Nucor
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 27
Performance 1M: +2,99 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 28
Performance 1M: +5,41 %
Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 29
Performance 1M: +5,92 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 30
Performance 1M: +6,99 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 31
Performance 1M: -1,00 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 32
Performance 1M: -1,50 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 33
Performance 1M: +4,59 %
Blackstone
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 34
Performance 1M: +4,40 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 35
Performance 1M: -5,16 %
The Hershey
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 36
Performance 1M: +0,01 %
Honeywell International
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 37
Performance 1M: +2,74 %
Intel
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 38
Performance 1M: +5,74 %
Walmart
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 39
Performance 1M: +6,35 %
Netflix
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 40
Performance 1M: -10,96 %
