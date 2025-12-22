Heute am 22.12.2025: Nike (B) Aktie im Spotlight

Am heutigen Handelstag musste die Nike (B) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,05 % im Minus. Der Kursrückgang der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,05 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nike (B) Aktionäre einen Verlust von -16,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -12,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,35 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,57 % 1 Monat -7,88 % 3 Monate -16,91 % 1 Jahr -31,67 %

wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursrichtung der Nike(B)-Aktie: Kritik am hohen KGV (~39) und Einschätzung, dass fundamental keine Unterbewertung vorliegt (Prognose 2027: Gewinn/Free Cashflow ~3$). Technische Diskussionen nennen Fibonacci‑Ziele (61,8% bei $68,5; 78,6% bei $38,5), mögliche Tiefs rund $38–$44 bzw. €37,5 und Debatten, ob jetzt Einstiege sinnvoll sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,93 Mrd.EUR € wert.

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.