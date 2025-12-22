    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    US-Regierung setzt Offshore-Windprojekte aus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte vorübergehend.
    • Sicherheitsbedenken wegen Radarstörungen durch Turbinen.
    • Kritik an politisch motivierter Blockade von Projekten.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat die Mietverträge und Bauarbeiten für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der Ostküste vorübergehend ausgesetzt. Grund seien nationale Sicherheitsbedenken, wie das US-Innenministerium mitteilte.

    Demnach sollen die Lizenzen für die im Bau befindlichen Offshore-Windparks pausiert werden, um Zeit für eine Überprüfung möglicher Risiken zu gewinnen. Es gebe Regierungsberichte, wonach die Bewegung massiver Turbinenblätter und die stark reflektierenden Türme Radarstörungen verursachten. Das erschwere das Erkennen von feindlichen Bedrohungen.

    Die Entscheidung betrifft Projekte vor Massachusetts, Connecticut, New York sowie der Küste Virginias, die bereits große Investitionen und Bauarbeiten vorzuweisen haben.

    Opposition wirft Regierung politisch motiviertes Vorgehen vor

    Kritik kam unter anderem von dem demokratischen Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer. Er warf Präsident Donald Trump vor, mit einem "irrationalen und ungerechtfertigten" Vorgehen gezielt Offshore-Windprojekte zu blockieren. Die Entscheidung werde Energiepreise weiter in die Höhe treiben, Tausende gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze gefährden und die Stabilität des Stromnetzes untergraben, erklärte Schumer.

    Auch Umweltgruppen und weitere politische Vertreter sehen Medienberichten zufolge in dem Schritt eine politisch motivierte Belastung der Windenergiebranche, die zuvor umfangreiche Genehmigungs- und Sicherheitsprüfungen durchlaufen habe - teils auch unter früheren Regierungen. Branchenvertreter und Projektentwickler prüfen demnach die Auswirkungen der Maßnahme auf Arbeitsplätze und Investitionen und haben teilweise juristische Schritte angekündigt./hae/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 48,71 auf Lang & Schwarz (22. Dezember 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 22,72 Mrd..

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 170,50DKK. Von den letzten 8 Analysten der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 200,00DKK was eine Bandbreite von +255,63 %/+789,09 % bedeutet.




