New Earth Resources schließt überzeichnete Flow-Through-Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia - (22. Dezember 2025) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das „FT-Angebot“) von Flow-Through-Einheiten (jede eine „FT-Einheit“) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.089.950 $ erwirtschaftet hat.

Im Rahmen des FT-Angebots hat das Unternehmen insgesamt 2.422.112 FT-Einheiten zum Preis von 0,45 $ pro FT-Einheit begeben. 1.222.112 FT-Einheiten bestehen aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jede eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant (jeder ein „FT-Einheits-Warrant“, der den Inhaber bis zum 22. Dezember 2028 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 0,60 $ berechtigt). Die verbleibenden 1.200.000 FT-Einheiten bestehen aus einer Aktie und einem halben FT-Einheits-Warrant. Dementsprechend wurden im Rahmen des FT-Angebots insgesamt 2.422.112 Aktien und 1.822.112 FT-Einheits-Warrants begeben.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser überzeichneten Finanzierung und auf das bevorstehende Jahr 2026“, so Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources.

Die Aktien, die als Teil der FT-Einheiten im Rahmen des FT-Angebots begeben wurden, sind „Flow-Through“-Aktien. Dementsprechend wird der Erlös, den das Unternehmen aus dem FT-Angebot erzielt, für berechtigte „kanadische Explorationsausgaben“ („CEE“) auf den Mineralexplorationskonzessionsgebieten des Unternehmens in Kanada verwendet, die als „Flow-Through Bergbauaufwendungen“ im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes gelten.

In Verbindung mit dem FT-Angebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 76.796 $ in bar gezahlt und insgesamt 170.657 Vermittler-Warrants begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 22. Dezember 2028 ausgeübt und zum Preis von 0,45 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Alle im Rahmen des FT-Angebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die am 23. April 2026 abläuft.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es das Volumen seines zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2025) Angebots von Einheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,375 $ pro Einheit aufgestockt hat. Das Unternehmen wird nun bis zu 2.200.000 Einheiten (gegenüber zuvor 2.000.000 Einheiten) begeben, um einen Bruttoerlös von bis zu 825.000 $ (gegenüber zuvor 750.000 $) zu erwirtschaften. Die restlichen Bedingungen des Angebots sind unverändert.