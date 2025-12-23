Starke News zum Jahreswechsel! Nordex, Novo Nordisk, AJN Resources Aktie!
Schlägt jetzt die Stunde der Gold-Explorer? Der Goldpreis hält sich solide über 4.300 USD und die Aktien der Goldkonzerne laufen, vielleicht sogar etwas heiß. Wer vom Goldboom noch profitieren will, sollte auch Explorationsunternehmen ins Visier nehmen. Ein Kandidat ist AJN Resources. Die Aktie ist angesprungen, hat weiterhin Nachholpotenzial und wird von einer Übernahme angetrieben. Novo Nordisk hat nach überzeugenden Phase-3-Ergebnissen eine Zulassung in den USA beantragt. Eine Genehmigung wäre strategisch wichtig. Zu den positiven Überraschungen in 2025 gehört Nordex. Die Norddeutschen haben erneut einen Auftrag gemeldet. Wie weit kann die Rally gehen?
