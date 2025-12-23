GOLD oder SILBER? Beides? Barrick Mining, First Majestic Silver, Silver North Resources!
Foto: esg-aktien.de
Gold und Silber gönnen sich kurz vor Weihnachten keine Verschnaufpause. Die Preise der Edelmetalle steigen und steigen. Bei Silber scheint das Kursziel einiger Experten von 100 USD nicht mehr unrealistisch zu sein. Noch besser hat sich die Aktie von First Majestic Silver entwickelt. Bei den Silberproduzenten gibt es wenig Auswahl und die Kurse scheinen heiß zu laufen. Ein Wechsel zu den Explorern im kommenden Jahr wäre keine Überraschung. Silver North Resources geht mit vollen Kassen und positiven Ergebnissen in den Jahreswechsel und will so schnell wie möglich wieder bohren. Man ist im rechtssicheren Kanada aktiv und die Aktie lockt zum Einstieg. Wer den Einstieg bei Barrick Mining verpasst hat, dem ist in 2025 eine Verdreifachung entgangen. Auch in 2026 ist der Konzern für die eine oder anderen Überraschung gut. Vielleicht sogar eine feindliche Übernahme?
