    Changzhou lädt die Öffentlichkeit ein, die Stadt durch Kultur zu entdecken

    CHANGZHOU, China, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Seit November hat die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees von Changzhou in Zusammenarbeit mit anderen städtischen Behörden eine Reihe öffentlicher kultureller Aktivitäten mit dem Titel "Reading the City" ins Leben gerufen, die Einwohner und Besucher dazu einladen, sich mit der Geschichte und der städtischen Identität von Changzhou auseinanderzusetzen. Unter dem Thema "Auf den Spuren der Wurzeln der Stadt • Exploring Changzhou" (Changzhou erkunden) bietet eine Reihe von Angeboten, darunter einen stadtweiten Plan zur kulturellen Erkundung, eine Initiative von Lesebotschaftern der Stadt und sechs thematische Busrouten, die die Teilnehmer mit wichtigen Kulturstätten verbinden sollen.

    Der Ansatz von Changzhou konzentriert sich auf fünf kulturelle Themen - Architektur, Ortsnamen, alteingesessene lokale Marken, Bücher und visuelle Medien -, die jeweils einen anderen Weg zum Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart der Stadt bieten. "Changzhou in Architecture" vereint geführte Stadtspaziergänge, Skizzensessions an historischen Gebäuden und Augmented-Reality-Gartentouren. "Changzhou in Place Names" (Changzhou in Ortsnamen) bietet Vorträge und kuratierte Kulturrouten, die die historischen Ursprünge der traditionellen Straßen- und Bezirksnamen nachzeichnen. "Changzhou in Historic Brands" hebt alteingesessene lokale Unternehmen durch Themenmärkte und gezielte Ladenbesuche hervor und präsentiert traditionelle Marken in zeitgenössischem Ambiente. "Changzhou in Büchern" stützt sich auf die Dongpo Culture Alliance und die Aufenthaltsprogramme für Schriftsteller, um das literarische Erbe der Stadt hervorzuheben, während "Changzhou in Licht und Schatten" öffentliche Filmvorführungen und digitale Kunstausstellungen nutzt, um zu untersuchen, wie die Stadt im Laufe der Zeit visuell dargestellt wurde.

    Im Rahmen des Programms können die Teilnehmer auf sechs speziellen "Reading the City"-Busrouten fahren - "Kulturelle Wurzeln", "Handwerkliches Erbe", "Kanal-Charme", "Ländliche Schönheit", "Blick auf den Yangtze-Fluss" und "Industrielles Erbe" -, die jeweils Stadtteile, Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen miteinander verbinden. Um eine breitere Öffentlichkeit zur Teilnahme zu ermutigen, bietet das Programm auch eine Reihe von alltäglichen Vergünstigungen, von Anreizen für den öffentlichen Nahverkehr bis hin zu Kinokarten, Buchaktionen und Angeboten in Geschäften. Durch die Kombination von kulturellen Programmen mit alltäglichen Aktivitäten ermutigt die Initiative die Menschen, Changzhou aus erster Hand zu erleben und durch Erkundung, Beobachtung und Teilnahme eine tiefere Verbindung zur Stadt zu entwickeln.

    Themed bus for the Changzhou Reading the City series of public cultural activities

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850834/changzhou.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/changzhou-ladt-die-offentlichkeit-ein-die-stadt-durch-kultur-zu-entdecken-302648495.html




