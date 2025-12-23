    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 23. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Kfz-Erstzulassungen in der EU am 23. Dezember 2025.
    • Arbeitslosenquote in Finnland und Polen veröffentlicht.
    • USA: BIP und Verbrauchervertrauen am Nachmittag.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 23. Dezember 2025
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
    14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
