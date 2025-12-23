    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    CSU-Politiker befürwortet Gespräche der Europäer mit Putin

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffmann befürwortet Gespräche mit Putin für Europa.
    • Europa soll ein Mitspieler auf internationalem Feld sein.
    • Macron regt direkte Gespräche mit Russland an.
    BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat direkte Gespräche der Europäer mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin grundsätzlich befürwortet. "Das Selbstverständnis von Europa muss sein, auf diesem Spielfeld ein Mitspieler zu sein", sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir müssen europäische Interessen vertreten und das darf man und kann man auch in Gesprächen mit Putin." Wichtig sei aber, dass Europa dabei mit einer Stimme spreche.

    Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Freitag direkte Gespräche mit Putin angeregt. "Ansonsten diskutieren wir untereinander mit Verhandlungsführern, die allein mit den Russen diskutieren werden. Das ist nicht optimal", sagte er. Auch der Kreml signalisierte daraufhin Gesprächsbereitschaft.

    Die Bundesregierung hatte sich am Montag reserviert dazu geäußert. Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer erklärte lediglich, man habe die Äußerungen "zur Kenntnis genommen". Es gebe jedenfalls keine Bedenken, "dass die europäische Einigkeit in diesem Thema bröckelt".

    Die derzeitige Konstellation in den Verhandlungen über eine Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine ist so, dass die USA Vermittler zwischen beiden Seiten sind, während die Europäer als Unterstützer der Ukraine auftreten und keinen direkten Kontakt zu Russland haben./mfi/DP/zb





