    Vor der Generalsanierung

    Bahnstrecke Köln-Hagen dicht

    • Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen ab 26.12. gesperrt
    • Generalsanierung von Februar bis Juli 2024 geplant
    • Ersatzbusse und Umleitungen für Regionalverkehr nötig
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KÖLN/WUPPERTAL (dpa-AFX) - Kurz vor der monatelangen Generalsanierung wird die Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen schon einmal für eine Woche gesperrt. Vom 2. Weihnachtstag (21.00 Uhr) bis zum 2. Januar müssen Reisende im Regionalverkehr auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig umgeleitet.

    Die Woche werde benötigt, um letzte Vorbereitungen für die Generalsanierung im neuen Jahr zu treffen, teilte die Deutsche Bahn mit. Vom 6. Februar bis zum 10. Juli ist die 65 Kilometer lange Fern- und Regionalstrecke dann für gut fünf Monate gesperrt. In dieser Zeit werden Gleise, Weichen und Brücken erneuert, Lärmschutzwände errichtet und Bahnhöfe modernisiert.

    Für die Vorbereitungen fahren vom 26. Dezember bis 2. Januar keine Fernzüge zwischen Köln, Wuppertal und Hagen. ICE-Züge von Köln nach Berlin und Hamburg werden über Düsseldorf, Duisburg und das Ruhrgebiet umgeleitet - dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger. In Wuppertal und Solingen halten keine Fernzüge, in Hagen nur einige wenige. Auch IC-Verbindungen entfallen auf dem Abschnitt ganz.

    Eine der wichtigsten Verkehrsachsen in NRW

    Die Strecke ist laut Bahn eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen. ICE, Regional- und Güterzüge sind dort in dichtem Takt unterwegs. Deshalb sei es wichtig, dass das Schienennetz leistungsfähiger werde. Dafür plant die Bahn mit Kosten von 800 Millionen Euro. Es ist das erste Mal, dass das neue Bahn-Konzept der umfassenden Generalsanierung bei einer Strecke in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird.

    Ersatzbusse und Umleitungen

    Im Regionalverkehr ist die Strecke von Köln bis Wuppertal komplett dicht. Zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Hagen können einige Regionalzüge über die S-Bahn-Gleise umgeleitet werden und fallen dadurch nicht ganz aus. Trotzdem gibt es auf zahlreichen Linien Änderungen oder Ausfälle. Betroffen sind die Linien RE4, RE7, RE13, RE49, RB48, S7, S8, S9 und S28.

    Anstelle der Züge werden Ersatzbusse eingesetzt. Einige sollen wie S-Bahnen alle Bahnhöfe auf der Strecke abfahren. Laut Bahn sind aber auch Expressbusse im Einsatz, die etwa zwischen Wuppertal und Köln über die Autobahn fahren und nur die größten Stationen verbinden.

    Die Fahrt mit dem Bus dauert allerdings um ein Vielfaches länger als mit dem Zug. So braucht man zum Beispiel von Wuppertal nach Köln gut eineinhalb Stunden statt wie sonst 34 Minuten mit dem Zug.

    Um zu schauen, wie man trotz der Bauarbeiten an sein Ziel kommt, empfiehlt die Bahn die Online-Auskunft. Dort seien alle Änderungen bereits eingepflegt./mhe/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
