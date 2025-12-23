    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Minister Rainer für Videoüberwachung in Schlachthöfen

    • Verpflichtende Videoüberwachung in großen Schlachthöfen.
    • Kleinere Schlachtstätten bleiben von Regelung ausgenommen.
    • Minister Rainer plant auch Maßnahmen gegen Welpenhandel.
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen. "Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post". Bislang sei das freiwillig.

    Er sehe das als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe, sagte Rainer. "Und wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann hilft das auch den Veterinärbehörden vor Ort." Zeitnah werde er daher einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen. "Die Ampel-Regierung ist daran gescheitert. Wir machen das jetzt", sagte der Minister.

    Zugleich kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorgehen zu wollen. "Wir müssen da ran, das geht so nicht. Es ist ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen werden", sagte er./sl/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
