Monoport Deutschland rüstet sich für die Feiertage mit saisonalen Angeboten für Faserlaser und CO2 Laser

BERLIN, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss des Jahres 2025 setzt Monport Laser neue Maßstäbe für die Branche und startet seinen offiziellen Weihnachts-Sale . Mit massiven Preisnachlässen von bis zu 65 % bietet das Unternehmen deutschen Handwerkern, Industriebetrieben und DIY-Begeisterten die Chance, erstklassige Lasertechnologie zu unschlagbaren Konditionen zu erwerben.

Die Rabattaktion umfasst eine breite Palette an Hochleistungsmodellen, die speziell für Präzision und Langlebigkeit entwickelt wurden. Zu den Highlights der Aktion gehören:

Faserlaser-Markiermaschinen: Für die dauerhafte Metallkennzeichnung stehen Top-Modelle wie der GM 20W Pro , GM 50W sowie der leistungsstarke GM 50W Pro bereit. Für industrielle Ansprüche sind zudem der GPRO 60W und der GPRO 100W deutlich reduziert.

Wer farbige Gravuren auf Edelstahl oder hochwertige Markierungen auf Kunststoffen benötigt, kann auf den oder den zurückgreifen. CO2 Laser Serie: Vielseitigkeit für Holz, Acryl und Leder bieten die bewährten 55W- und MEGA-Modelle sowie die Kraftpakete mit 80W und 130W Leistung.

Kunden können bei ausgewählten Bestsellern von direkten Ersparnissen zwischen 1.500 € und 2.400 € profitieren – die bisher tiefsten Preise des Jahres.

Hochwertige Weihnachts-Extras gratis

Zusätzlich zu den Preisnachlässen verschenkt Monport exklusive Zubehör-Pakete:

Faserlaser Deals : Jede Bestellung enthält eine Laserschutzbrille . Ausgewählte Modelle werden zudem mit einer D70 oder 80mm Rotationsachse geliefert.

Maximales Sparen durch Rabatt-Kombination

Ein besonderes Highlight ist das „Discount Stacking". Kunden können verschiedene Sparvorteile kombinieren:

Basis-Weihnachtsrabatt auf das gesamte Sortiment. Rubbellose & Glücksrad: Gewinnen Sie zusätzliche Rabatte von bis zu 500 €. Gutscheincodes: Diese sind explizit mit den Sale-Preisen kombinierbar, was zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis führt.

Der Monport Weihnachts-Sale 2025 ist ab sofort auf Monport Laser verfügbar. Da die Nachfrage zum Jahresende erfahrungsgemäß sehr hoch ist, gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht.

Über Monport Laser

Monport Laser ist ein führender Anbieter von innovativen CO₂- und Faserlasersystemen. Das Unternehmen macht High-End-Technologie für Profis und Hobbyisten zugänglich. Mit schnellem Versand aus deutschen Lagern, erstklassigem Support und einer 30-tägigen Preisgarantie steht Monport für Qualität und Sicherheit beim Laserkauf.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monoport-deutschland-rustet-sich-fur-die-feiertage-mit-saisonalen-angeboten-fur-faserlaser-und-co2-laser-302648552.html