    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Monoport Deutschland rüstet sich für die Feiertage mit saisonalen Angeboten für Faserlaser und CO2 Laser

    BERLIN, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum Abschluss des Jahres 2025 setzt Monport Laser neue Maßstäbe für die Branche und startet seinen offiziellen Weihnachts-Sale. Mit massiven Preisnachlässen von bis zu 65 % bietet das Unternehmen deutschen Handwerkern, Industriebetrieben und DIY-Begeisterten die Chance, erstklassige Lasertechnologie zu unschlagbaren Konditionen zu erwerben.

    Monport Laser Engraver Machines

    Spitzentechnologie im Angebot: Von Faserlasern bis CO2-Systemen

    Die Rabattaktion umfasst eine breite Palette an Hochleistungsmodellen, die speziell für Präzision und Langlebigkeit entwickelt wurden. Zu den Highlights der Aktion gehören:

    • Faserlaser-Markiermaschinen: Für die dauerhafte Metallkennzeichnung stehen Top-Modelle wie der GM 20W Pro, GM 50W sowie der leistungsstarke GM 50W Pro bereit. Für industrielle Ansprüche sind zudem der GPRO 60W und der GPRO 100W deutlich reduziert.
    • MOPA-Technologie: Wer farbige Gravuren auf Edelstahl oder hochwertige Markierungen auf Kunststoffen benötigt, kann auf den GA 60 MOPA oder den GA 20W zurückgreifen.
    • CO2 Laser Serie: Vielseitigkeit für Holz, Acryl und Leder bieten die bewährten 55W- und MEGA-Modelle sowie die Kraftpakete mit 80W und 130W Leistung.

    Kunden können bei ausgewählten Bestsellern von direkten Ersparnissen zwischen 1.500 € und 2.400 € profitieren – die bisher tiefsten Preise des Jahres.

    Hochwertige Weihnachts-Extras gratis

    Zusätzlich zu den Preisnachlässen verschenkt Monport exklusive Zubehör-Pakete:

    • Faserlaser Deals: Jede Bestellung enthält eine Laserschutzbrille. Ausgewählte Modelle werden zudem mit einer D70 oder 80mm Rotationsachse geliefert.
    • CO2 Laser & Desktop CO2 Laser Modelle: Käufer erhalten ein DIY-Material-Kit (Wert: 159,95 €) kostenlos dazu, um sofort mit der Produktion starten zu können.

    Maximales Sparen durch Rabatt-Kombination

    Ein besonderes Highlight ist das „Discount Stacking". Kunden können verschiedene Sparvorteile kombinieren:

    1. Basis-Weihnachtsrabatt auf das gesamte Sortiment.
    2. Rubbellose & Glücksrad: Gewinnen Sie zusätzliche Rabatte von bis zu 500 €.
    3. Gutscheincodes: Diese sind explizit mit den Sale-Preisen kombinierbar, was zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis führt.

    Der Monport Weihnachts-Sale 2025 ist ab sofort auf Monport Laser verfügbar. Da die Nachfrage zum Jahresende erfahrungsgemäß sehr hoch ist, gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht.

    Über Monport Laser

    Monport Laser ist ein führender Anbieter von innovativen CO₂- und Faserlasersystemen. Das Unternehmen macht High-End-Technologie für Profis und Hobbyisten zugänglich. Mit schnellem Versand aus deutschen Lagern, erstklassigem Support und einer 30-tägigen Preisgarantie steht Monport für Qualität und Sicherheit beim Laserkauf.

    Der Sale ist ab sofort auf Monport Laser verfügbar, solange der Vorrat reicht.

    Media Contact:
    Company: MonportLaser
    Email: support@monportlaser.de
    Website: https://www.monportlaser.de/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monoport-deutschland-rustet-sich-fur-die-feiertage-mit-saisonalen-angeboten-fur-faserlaser-und-co2-laser-302648552.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Monoport Deutschland rüstet sich für die Feiertage mit saisonalen Angeboten für Faserlaser und CO2 Laser BERLIN, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Zum Abschluss des Jahres 2025 setzt Monport Laser neue Maßstäbe für die Branche und startet seinen offiziellen Weihnachts-Sale. Mit massiven Preisnachlässen von bis zu 65 % bietet das Unternehmen deutschen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     