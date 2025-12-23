Novo Nordisk erhält in den USA Tabletten-Zulassung für Wegovy - Aktie zieht an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 1.076 auf NYSE (23. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 150,76 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +566,86 %/+973,75 % bedeutet.