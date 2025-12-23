    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leichte Gewinne erwartet

    • Dax zeigt leichte Gewinne, bleibt über 24.000 Punkten.
    • US-Börsen setzen auf Jahresendrally, KI treibt.
    • Asien uneinheitlich, Japan leicht im Minus.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Einen Tag vor Heiligabend zeichnet sich für den Dax erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.302 Punkte und damit 0,1 Prozent höher. Bereits am Vortag hatte der Dax in einem ruhigen Handel kaum verändert geschlossen. Große Investoren haben ihre Bücher für 2025 bereits geschlossen, vielerorts laufen die Weihnachtsferien. Der Dax hält sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Unterstützung liefern gute US-Vorgaben. Für den marktbreiten S&P 500 zeichnet sich der mittlerweile achte Gewinnmonat in Folge ab. Hierzulande kommt der Dax unter dem Strich zwar schon eine Weile nicht mehr so recht vom Fleck, 2025 hat er mit einem Kursplus von knapp 22 Prozent aber die Nase vorn. Der S&P 500 hat um rund 17 Prozent zugelegt.

    USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) als einer der Triebfedern. Zudem nimmt die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiter wenig Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen. Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.362,68 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Für etwas Rückenwind sorgten freundliche Vorgaben aus den USA. In Toko büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende dennoch rund 0,1 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,2 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab hingegen um 0,1 Prozent nach.

    DAX 24.283,97 -0,02%
    XDAX 24.302,67 0,06%
    EuroSTOXX 50 5.743,69 -0,29%
    Stoxx50 4.868,42 -0,30%

    DJIA 48.362,68 0,47%
    S&P 500 6.878,49 0,64%
    NASDAQ 100 25.461,70 0,46%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 127,16 0,12%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1776 0,18%
    USD/Yen 156,06 -0,59%
    Euro/Yen 183,73 -0,44%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 87.685 -0,97%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 61,89 -0,18 USD WTI 57,82 -0,19 USD°

