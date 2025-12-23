FINALE, HALBFINALE UND ACTION OHNE ENDE BEIM HÖHEPUNKT DER GOTF 2025

DUBAI, VAE, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nach fünf Tagen elektrisierender Wettkämpfe, die physischen Sport und digitale Meisterschaft miteinander verbinden, erreichen die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC am 23. Dezember 2025 mit einem actiongeladenen letzten Wettkampftag ihren atemberaubenden Höhepunkt.

Am vorletzten Wettkampftag kämpften Teams in verschiedenen Disziplinen um den Einzug ins Finale, wobei Phygital Drone Racing einen würdigen Sieger stellte.

Nach dem spektakulären Start am 18. Dezember und fünf Tagen voller harter Wettkämpfe geht das größte Turnier im Phygital-Sport nun zu Ende. Am vorletzten Tag gab es die bisher intensivste Action, und die Zuschauer strömten ins ADNEC in der Hoffnung, einen Platz am Ring für die Schlussphase der beliebtesten Disziplinen des Phygital-Sports zu ergattern.

Das heutige Programm bot in mehreren Sportarten unübertroffenes Tempo und Können und bildete die Grundlage für einen unvergesslichen Finaltag. Clubs und Wettbewerber bereiten sich nun darauf vor, in den verbleibenden großen Finals um den ultimativen Ruhm zu kämpfen: Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42, MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves, VR-Game.HADO Global Invitation.

Drone Racing One holt sich den Sieg bei Phygital Drone Racing presented by insurancemarket.ae

Der Veranstaltungsort für Phygital Drone Racing, das sich als eine der beliebtesten Attraktionen des diesjährigen Turniers erwiesen hat, war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die letzten vier Teams zum dramatischen Finale auf die Strecke gingen. In einem spannenden Rennen über 50 Runden siegte Drone Racing One mit einem Vorsprung von nur 21 Sekunden vor dem nächsten Konkurrenten Team BDS und wurde GOTF 2025 Champion.

Das Team reiht sich damit ein in die Riege der Champions der Games of the Future 2025, die in den vergangenen Tagen im ADNEC Centre Abu Dhabi gekrönt wurden.

Win wurde mit einem souveränen 2:0-Sieg über die Vikings im großen Finale des MOBA PC.Dota 2 der erste Disziplin-Champion der GOTF 2025. Der gesamte Wettbewerb zeigte Teamwork und Strategie auf Weltklasseniveau und begeisterte die Fans mit hochintensivem Gameplay.

Battle of Robots brachte am dritten Tag Funken und Stahl in die Arena: Fierce Roc sicherte sich mit seinem ungeschlagenen Schwergewichtsroboter Deep-Sea Shark die Siegertrophäe. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen das Team Cobalt demonstrierte das Team Fierce Roc seine mechanische Stärke und strategische Meisterschaft unter Druck.