    Euro legt weiter zu - Nähert sich wieder 1,18-Dollar-Marke

    • Euro steigt auf 1,1781 Dollar, nähert sich 1,18.
    • Experten sehen Potenzial für 2025er-Hoch von 1,1919.
    • Euro legt 14% im Jahr 2023 gegenüber Dollar zu.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an die positive Tendenz der vergangenen Tage angeknüpft. Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,1781 Dollar und näherte sich damit wieder der Marke von 1,18 Dollar. Diese hatte er zuletzt Mitte Dezember getestet, konnte aber nicht nachhaltig darüber klettern. Sollte es dem Euro dieses Mal gelingen, könnte sich der Euro nach Einschätzung von Experten zum Jahresende hin noch mal dem 2025er-Hoch von 1,1919 Dollar aus dem September annähern.

    Der Euro hat im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum US-Dollar um knapp 14 Prozent zugelegt. Am Dienstag könnten mit den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten vor Weihnachten noch einmal Schwung in den Devisenhandel bringen./zb/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
