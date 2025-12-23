Silber, ZIM Integrated Shipping Services & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ZIM Integrated Shipping Services
|+11,25 %
|Verkehr
|🥈
|West African Resources
|+8,25 %
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|+6,59 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Rocket Lab Corporation
|-7,58 %
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🟥
|Horizon Robotics (B)
|-8,33 %
|Fahrzeugindustrie
|🟥
|Texas Pacific Land
|-67,01 %
|Immobilien
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Novo Nordisk
|Pharmaindustrie
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|Diginex
|Informationstechnologie
|Pacific Century Regional Developments
|Industrie/Mischkonzerne
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|POET Technologies
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|108
|Rohstoffe
|🥈
|Almonty Industries
|90
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|41
|Gesundheitswesen
|POET Technologies
|38
|Erneuerbare Energien
|Borussia Dortmund
|36
|Freizeit
|DroneShield
|34
|Sonstige Technologie
ZIM Integrated Shipping Services
