    Goldpreis

    Gold im Plus +0,85 % binnen 24h

    Goldpreis klettert weiter: +0,85 % plus, jetzt 4.481,65 USD.

    
    Der Markt bleibt freundlich: Gold klettert um +0,85 % und steht bei 4.481,65USD. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,41 %
    1 Monat +10,56 %
    3 Monate +19,38 %
    1 Jahr +70,30 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.801,47USD. Heute notiert Gold bei 4.481,65USD. Ihr Einsatz wäre nun 12.438,8USD wert – ein Zuwachs von +148,78 %.

    wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. In den letzten 14 Tagen hat der Goldpreis positiv reagiert, was viele Anleger zuversichtlich stimmt. Sie berichten von erfreulichen Depotentwicklungen und erwarten, dass der Aufwärtstrend anhält. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich wirtschaftlicher Unsicherheiten, die das Interesse an Gold als sicherem Hafen verstärken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Informationen zu Gold

    Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +0,92 %
    +4,41 %
    +10,56 %
    +19,38 %
    +70,30 %
    +148,78 %
    +139,06 %
    +316,13 %
    +1.023,92 %
