Aktie erstaunlich stabil

In 2026 übertraf der Sportartikelriese Nike sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die Analystenschätzungen, dennoch wurde die Aktie gen Süden geprügelt. Investoren hatten nämlich mehr vom China-Geschäft erwartet, dieses ist um einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgegangen. Adidas tangierten die Negativschlagzeilen weniger, die Aktie befindet sich nach aktueller Auswertung des Tagesstarts im Aufbau eines Bodens im übergeordneten Abwärtstrend. Dies eröffnet für das kommende Jahr hervorragende Chancen, sobald Käufer durchgreifen und sich den Abwärtstrend vorknöpfen. Ein Kursanstieg auf 198,00 Euro wäre bei Adidas bei einem erfolgreichen Sprung über 173,45 Euro möglich und würde sich für ein kurz- bis mittelfristiges Engagement auf der Käuferseite anbieten. Auf der Unterseite sollte das Niveau von 157,55 Euro dagegen nicht mehr unterschritten werden, dies würde nämlich unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf das Jahrestief bei 150,40 Euro zur Folge haben. Überdies lässt sich aus dem Kursgeplänkel seit Ende Oktober im Ansatz eine inverse SKS-Formation als Trendwendemuster erkennen.

1. Long-Einstieg über 173,45 Euro , Stopp unter 161,50 Euro platzieren. Kursziele 186,55/198,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5Y6P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,28 - 1,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 154,0664 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 154,0664 Euro akt. Kurs Basiswert: 166,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 12,09 Kurschance: + 190 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5JZR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,47 - 1,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 180,886 Euro Basiswert: Adidas AG KO-Schwelle: 180,886 Euro akt. Kurs Basiswert: 166,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,59 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

