Texas Instruments sammelt weiter Kräfte

Aus technischer Sicht sind in einem regulären Move mindestens drei Wellen notwendig, was bei einem nachhaltigen Ausbruch über ein Niveau von 186,00 US-Dollar die zweite Kaufwelle in Richtung 208,15 US-Dollar andeuten würde und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite anbieten würde. Wegen der seit 2021 anhaltenden Seitwärtsphase können längere Signale derzeit noch nicht abgeleitet werden. Sollte aber unerwartet der seit 2015 laufende Aufwärtstrend (grün) durch einen Kursrutsch unter das Preisniveau von mindestens 152,00 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, würde dies rasch Stopp-Loss-Verkäufe auf 139,48 US-Dollar auslösen. Eine solche Entwicklung wäre mittel- bis langfristig jedoch mit noch tieferen Abschlägen verbunden.

1. Long-Einstieg über 186,00 US-Dollar. Stopp unter 173,00 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 208,15 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Texas Instruments Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5ZES Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,46 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 162,6072 US-Dollar Basiswert: Texas Instruments Inc. KO-Schwelle: 162,6072 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 208,15 US-Dollar Hebel: 10,41 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU26QK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,57 - 1,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 197,9985 US-Dollar Basiswert: Texas Instruments Inc. KO-Schwelle: 197,9985 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,60 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

