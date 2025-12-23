Aufwärtsdrang bei Silber – 69,35 USD erreicht

Silber zeigt sich fester:auf 69,35. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und stützt die Erwartungen vieler Anleger.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 29,65014USD. Heute steht er bei 69,35USD. Das Investment wäre auf 11.694,4USD gewachsen – eine Steigerung von +133,89 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger Gewinne vor Weihnachten mitnehmen und skeptisch gegenüber einem nachhaltigen Überwinden der 70-Dollar-Marke sind, gibt es auch optimistische Stimmen, die einen Anstieg über 70 Dollar in Richtung 80 Dollar erwarten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt, dass die 70-Dollar-Marke ein psychologischer Widerstand ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.