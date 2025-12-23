Ölpreise geben leicht nach
- Ölpreise sanken leicht nach vorherigem Anstieg.
- Brent-Öl kostet jetzt 61,88 USD pro Barrel.
- USA planen Maßnahmen gegen Venezuelas Maduro.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem jüngsten Schub leicht gesunken. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hatten die Preise zuletzt etwas nach oben getrieben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 61,88 US-Dollar und damit 19 Cent weniger als am Vorabend. Auf Jahressicht ist Brent-Öl um rund ein Fünftel billiger geworden. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Am Morgen kostete ein Barrel zur Lieferung im Januar 57,82 Dollar und damit 19 Cent weniger als am Vortag.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela droht unterdessen weiter zu eskalieren. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen. Es gehe nicht nur um die Beschlagnahmung von Öltankern der sogenannten Schattenflotte auf dem Weg von oder nach Venezuela, es gehe auch darum, gegen die illegalen Aktivitäten vorzugehen, an denen sich Maduro beteilige, sagte die Ministerin dem Sender Fox News. "Er muss weg", sagte Noem./jha/zb/mis
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.