    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin fällt deutlich unter die Marke von 90.000 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt unter 90.000 US-Dollar, aktuell 87.000.
    • Kurs schwankt stark, Rekordhoch bei 126.000 Dollar.
    • Seit 2024 Verlust von 7%, mögliche Trendwende 2025.
    Bitcoin fällt deutlich unter die Marke von 90.000 Dollar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen. Über diese war er am Montag zeitweise geklettert, konnte aber das Niveau nicht halten. Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 87.000 Dollar - gut ein Prozent weniger als am Vorabend.

    Damit liegt der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung wieder eher am unteren Ende der jüngsten Handelsspanne von 85.000 bis 95.000 Dollar. Der Bitcoin unterliegt starken Schwankungen. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar Anfang Oktober ging es um 45 Prozent nach unten.

    Seit Ende 2024 gab der Kurs des Bitcoin um rund sieben Prozent nach und gehört damit zu den Verlierern unter den Anlageklassen. Dies kann sich aber in den kommenden Tagen noch ändern. Sollte 2025 ein Verlustjahr werden, wäre es den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte in der noch jungen Geschichte des Bitcoin. Demgegenüber stehen Jahre mit hohen Gewinnen. Bloomberg führt seit 2010 Daten zum Bitcoin. Damals hatte der Bitcoin noch weniger als einen Dollar gekostet./zb/mis/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bitcoin fällt deutlich unter die Marke von 90.000 Dollar Der Bitcoin ist am Dienstag im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen. Über diese war er am Montag zeitweise geklettert, konnte aber das Niveau nicht halten. Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     