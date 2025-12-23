    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stärkster Rückgang der Importpreise seit Anfang 2024

    Wirtschaft - Stärkster Rückgang der Importpreise seit Anfang 2024
    Foto: Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland sind im November 2025 um 1,9 Prozent niedriger gewesen als im Vorjahresmonat. Dies war der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahr seit März 2024 (-3,6 Prozent gegenüber März 2023), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Im Oktober 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -1,4 Prozent gelegen, im September 2025 bei -1,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Einfuhrpreise im November um 0,5 Prozent.

    Die Exportpreise lagen unterdessen um 0,3 Prozent höher als im November 2024. Im Oktober hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,5 Prozent gelegen, im September bei +0,6 Prozent. Gegenüber Oktober stiegen die Ausfuhrpreise im Durchschnitt um 0,2 Prozent.

    Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im November 2025 hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -15,7 Prozent gegenüber November 2024. Gegenüber Oktober stiegen die Energiepreise jedoch im Durchschnitt um 3,1 Prozent.

    Alle Energieträger waren günstiger als im November 2024, aber mit Ausnahme von Erdöl teurer als im Oktober: rohes Erdöl mit -21,7 Prozent (-0,1 Prozent gegenüber Oktober), Steinkohle mit -20,9 Prozent (+2,8 Prozent gegenüber Oktober), Erdgas mit -15,6 Prozent (+3,6 Prozent gegenüber Oktober), elektrischer Strom mit -10,6 Prozent (+23,7 Prozent gegenüber Oktober) sowie Mineralölerzeugnisse mit -7,2 Prozent (+3,7 Prozent gegenüber Oktober).

    Ohne Berücksichtigung der Energiepreise fielen die Importpreise im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,3 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 1,1 Prozent unter dem Stand von November 2024 und 0,4 Prozent über dem Stand von Oktober 2025.

    Importierte landwirtschaftliche Güter waren im November 2025 um 3,2 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (+0,1 Prozent gegenüber Oktober), so das Bundesamt. Die Preise für Rohkakao lagen 28,0 Prozent unter denen von November 2024 und 5,3 Prozent unter denen von Oktober. Lebende Schweine waren 22,1 Prozent günstiger als im November 2024 (-5,5 Prozent gegenüber Oktober). Die Getreidepreise waren ebenfalls niedriger als im Vorjahresmonat (-6,4 Prozent gegenüber November 2024, aber +1,1 Prozent gegenüber Oktober).
    Verfasst von Redaktion dts
