Einfuhrpreise sinken erneut - Rückgang aber nicht so hoch wie erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im November den achten Monat in Folge gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im November im Jahresvergleich um 1,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies ist der stärkste Rückgang seit März 2024. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings im Schnitt mit einem noch stärkeren Minus von 2,2 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise dagegen um 0,5 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten prognostiziert.