    WDH/Novo Nordisk erhält in den USA Tabletten-Zulassung für Wegovy - Aktie steigt

    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Tippfehler im 1. Satz berichtigt)

    BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Preis für die monatliche 1,5-Milligramm-Dosis soll bei Selbstzahlern bei 149 US-Dollar liegen, wie Novo Nordisk am späten Montagabend in Bagsvaerd mitteilte. Verkaufsstart soll Anfang Januar sein.

    Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für Abnehmmittel gegen den US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Novo-Nordisk-Aktie legte in den Vereinigten Staaten nachbörslich kräftig zu./zb/jha/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 905 auf Tradegate (23. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 147,28 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 365,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +576,45 %/+989,20 % bedeutet.




