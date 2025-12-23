    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Schlussstrich gezogen

    505 Aufrufe 505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Benz zahlt über 100 Millionen im US-Dieselstreit

    Der jahrelange Diesel-Rechtsstreit in den USA nähert sich seinem Ende und kostet Mercedes-Benz erneut eine hohe Millionensumme.

    Für Sie zusammengefasst
    Schlussstrich gezogen - Mercedes-Benz zahlt über 100 Millionen im US-Dieselstreit
    Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz steht in den USA kurz davor, die letzten großen Altlasten aus dem Diesel-Skandal aus dem Weg zu räumen. Mit einem Vergleich in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar – umgerechnet etwas mehr als 102 Millionen Euro – will der Konzern den Streit um angebliche Abgasverstöße endgültig beilegen.

    Wie ein Unternehmenssprecher in Stuttgart bestätigte, wurden entsprechende Vereinbarungen mit US-Bundesstaaten geschlossen. Die Vergleiche müssen noch von zuständigen Gerichten genehmigt werden. Betroffen sind rund 250.000 Diesel-Pkw und Transporter, bei denen den Stuttgartern überhöhte Stickoxidwerte vorgeworfen wurden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    55,54€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,18€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Milliardenlast seit 2016 – jetzt der Schlussstrich?

    Der Diesel-Komplex belastet Mercedes-Benz in den USA bereits seit 2016. Damals geriet der Konzern ins Visier der US-Justiz wegen des Verdachts auf manipulierte Emissionsmessungen. Anders als Volkswagen hatte Mercedes-Benz jedoch stets bestritten, eine gezielte Abschaltsoftware eingesetzt zu haben, um Abgastests systematisch zu verfälschen.

    Mit den nun erzielten Vergleichen gehe das Unternehmen einen "weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit", erklärte ein Sprecher. Wörtlich heisst es, man schliesse damit die wesentlichen noch offenen Rechtsverfahren im Zusammenhang mit Diesel-Emissionen in den Vereinigten Staaten ab. Ziel sei es, langwierige und kostenintensive Gerichtsverfahren zu vermeiden.

    Finanziell kommt der Schritt nicht überraschend: Für die aktuellen Einigungen waren bereits Rückstellungen in der Bilanz gebildet worden. Insgesamt summieren sich die Kosten zur Beilegung des Diesel-Skandals in den USA laut Unternehmensangaben inzwischen auf über zwei Milliarden Euro.

    Kein Schuldeingeständnis – aber Software-Updates

    Bemerkenswert ist, was der Vergleich nicht beinhaltet. Mercedes-Benz gibt – wie schon bei früheren Einigungen – kein Schuldeingeständnis ab. Auch ein verpflichtender Rückkauf von Fahrzeugen oder die Überwachung durch einen unabhängigen Aufpasser der US-Behörden bleiben dem Konzern erspart.

    Stattdessen setzt Mercedes-Benz auf technische Nachbesserungen. Die Fahrzeuge wurden – ähnlich wie in Europa – per Software-Update angepasst. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits mehr als 85 Prozent der betroffenen Fahrzeuge entsprechend aktualisiert worden.

    Börse reagiert gelassen

    An den Finanzmärkten wurde die Einigung gelassen aufgenommen. Die Mercedes-Benz-Aktie notierte am Dienstagmorgen 0,66 Prozent im Plus bei 59,6 Euro. Investoren hatten mit einer Einigung gerechnet und werten die nun erreichte Rechtssicherheit als positiven Schritt, um die Dieselthematik endgültig abzuschließen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 59,64EUR auf Tradegate (23. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schlussstrich gezogen Mercedes-Benz zahlt über 100 Millionen im US-Dieselstreit Der jahrelange Diesel-Rechtsstreit in den USA nähert sich seinem Ende und kostet Mercedes-Benz erneut eine hohe Millionensumme.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     